Marquez 19° nelle Libere 3: deciderà se proseguire

Marc Marquez è tornato in pista nelle Libere 3 del GP d'Andalusia: ha chiuso la sessione con il 19° tempo (1:37.882), staccato di +1.298 dal leader Vinales. Lo spagnolo della Honda ha effettuato tre run, ma sente ancora dolore al braccio: deciderà in queste ore se proseguire il proprio weekend. Accedono al Q2 Vinales (1°), Bagnaia (5°), Petrucci (6°) e Rossi (8°), Morbidelli e Dovizioso sono costretti a passare dal Q1. Le qualifiche in programma alle 14:10