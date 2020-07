Come si chiama quella strana sensazione, che non ti dà pace fino a quando non le dai ascolto? Come si chiama quella forza che ti rimette in piedi dopo un delicato intervento chirurgico e ti porta a salire in sella a una MotoGP dopo appena quattro giorni? La risposta arriva da un vero, autentico campione del mondo come Marc Marquez: “Si chiama passione”. Ci ha provato Marc Marquez. Ha provato a tornare in pista quattro giorni dopo l’intervento all’omero del braccio destro, fratturato nel GP di Spagna. A sei giorni da quella caduta, è tornato in moto a Jerez per le Libere 3 e le Libere 4 del GP d’Andalusia. Già questa, da sola, può definirsi una grande impresa. Dopo pochi giri in qualifica, tuttavia, ha deciso di ritornare al box e rinunciare alla gara: il dolore al braccio destro è ancora troppo forte: "Ci ho provato, quando hai la passione per qualcosa ci devi provare, questa è la mia mentalità – spiega Marquez a Sky Sport -. Quando mi hanno operato, sono rimasto realista e ho provato a capire come stava il mio corpo. Quando ho iniziato a muovere il braccio, ho provato a fare delle flessioni e ho detto alla Honda che avrei voluto provarci. Durante le qualifiche, però, ho capito che non potevo correre in gara, anche per via del caldo".