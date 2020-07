Marc Marquez scenderà in pista anche per le Libere 4 (in programma alle 13:30), nonostante il dolore al braccio destro operato: "Le mie condizioni? Bene dai". Nelle Libere 3 lo spagnolo ha chiuso 19° e sarà quindi costretto a passare dal Q1, proprio come Morbidelli e Dovizioso. Le qualifiche scattano alle 14:10. Il sabato di Jerez è in diretta su Sky Sport MotoGP e sul web con il liveblog di skysport.it

