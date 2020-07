Moto3: Suzuki in pole a Jerez, Arbolino 5°

Per la terza volta di fila Suzuki partirà davanti a tutti nella gara di Moto3. Il migliore degli italiani nelle qualifiche è Arbolino, quinto. Domenica alle 8.15 il warm up, la gara alle 11, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

La felicità di Suzuki, lo sconforto di Migno. Le due facce della qualifica in Moto3. Il giapponese si conferma velocissimo, si prende la terza pole consecutiva (primo a riuscirci a inizio stagione), e adesso è pronto a confermarsi in gara. Almeno questa è l'intenzione: "Mi sono rotte le scatole (per usare un eufemismo, ndr), adesso voglio vincere…" così, a caldo, il pilota del team Sic58. Il pilota del team Sky VR46 ha invece commesso un errore nel giro lanciatissimo a fine turno, finendo a gran velocità nella ghiaia. Poteva esserci lui, sulla prima casella, dopo aver stracciato il record del circuito nelle libere del mattino. Errore pesante: il romagnolo partirà infine diciottesimo. Ma il passo c'è e in Moto3 le rimonte sono la norma.