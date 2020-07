Moto3, vittoria di Suzuki. Adesso la Moto2 LIVE

In corso la gara della Moto2 a Jerez. Suzuki vince in Moto3: il pilota del team Sic58 trionfa nella pista dove Marco Simoncelli vinse la sua prima gara in 125 nel 2004 alla guida di una Aprilia. Secondo posto per McPhee, terzo Vietti (Sky Racing Team VR46). Alle 14 scende in pista la MotoGP: diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno