Warm up, Quartararo è il più veloce. 2° Dovizioso

Il poleman Quartararo è il più veloce anche nel wam up con 1:37.710. Secondo posto incoraggiante per Dovizioso (+0.114), dopo le difficoltà in qualifica (partirà 14° in griglia). Terzo tempo per Vinales (+0.138). Bagnaia conferma i progressi e chiude in quarta posizione (+0.152). Morbidelli è 9° (+0.329), Rossi è 12° (+0.478). La gara della MotoGP è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, aggiornamenti sul web con il liveblog di skysport.it

GP ANDALUSIA, LA GRIGLIA DI PARTENZA