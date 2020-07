Colpi di scena continui in questi giorni a Jerez, non solo per Marc Marquez (rientro lampo nelle terze libere poi nelle qualifiche lo stop definitivo, troppo forte il dolore al braccio destro operato). La forza Yamaha con 4 moto nelle prime 6 posizioni in griglia, i passi avanti di Rossi, l'ottimo Bagnaia, le conferme di Quartararo e Vinales, rispettivamente 1° e 2° nelle qualifiche: questi sono solo alcuni dei temi emersi in MotoGP, senza dimenticare le altre categorie. Perchè c'è Bezzecchi in pole per la prima volta in Moto2 e Suzuki per la terza volta di fila davanti a tutti in griglia in Moto3. Insomma, non resta altro che godersi lo spettacolo delle gare. Si definiscono gli ultimi dettagli nel warm up, al via alle 8.15, poi scatta il semaforo verde: si comincia con la Moto3 alle 11, seguita dalla Moto2 (12.20), per chiudere in bellezza con la MotoGP (alle 14). Telecronache di MotoGP affidate a Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre al commento di Moto2 e Moto3 ci saranno Rosario Triolo e Mattia Pasini.

