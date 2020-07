Valentino chiude 3° a Jerez e interrompe un digiuno di podi che durava da Austin 2019 (per un totale di 17 GP): "Vale quasi come una vittoria". Si tratta del 199° podio in top-class, il 235° considerando tutte le classi, il Dottore chiude tra i primi tre da ormai 25 stagioni consecutive

Attenzione a definirlo un vecchietto. "Mi chiamavano così già qualche anno fa, adesso che ho 41 anni come dovrebbero chiamarmi?". Ci scherza su Valentino, ma sa che con le giuste condizioni può essere ancora veloce e competitivo. Lo ha dimostrato nel GP d'Andalusia, dove è andato forte in qualifica (è partito dalla quarta casella) ed è andato forte anche in gara, chiusa al 3° posto (la vittoria è andata a Quartararo, 2° Vinales). Rossi ha interrotto così un digiuno di podi che durava da 17 gare, precisamente da Austin 2019. "Sono molto felice, perché arrivavamo da un periodo difficile - spiega Valentino subito dopo la fine del GP d’Andalusia -. Abbiamo fatto un ottimo lavoro: ringrazio il mio team e la mia fidanzata che mi hanno aiutato a non mollare. Tornare sul podio non è come una vittoria, ma oggi è simile. È stata la gara più dura nella storia della MotoGP, faceva veramente caldo".