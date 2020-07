"La Yamaha deve credere in me"

Il nove volte campione del mondo non si accontenta e punzecchia la Yamaha. "Ho sofferto gli ultimi 4 giri, mentre domenica ho sofferto dal primo quindi abbiamo fatto un bello step...Visto che ci sono e che ci sarò anche l'anno prossimo mi devono aiutare, è necessario che credano in me e che lavoriamo insieme. Abbiamo dovuto lottare 4 giorni per cambiare, a volte si va incontro con dei problemi che sinceramente non ci si aspetta ma sono anche questioni politiche – ha proseguito Rossi -. Vinales e Quartararo vanno fortissimo, io ho 41 anni, quindi mi dicono 'impara a guidare questa...". "Se non avessimo fatto come volevamo sarebbe stato un altro weekend come settimana scorsa. Mi sono anche detto 'sarò anche vecchio e qualcuno va più forte di me' ma era troppo brutto per essere vero. Abbiamo dovuto spingere molto con la Yamaha insieme al mio team per cambiare il setting, perché la moto che ho usato fino a domenica scorsa non è la mia e io non mi trovo bene, è in una posizione in curva che non mi piace. Questo per salvare la gomma, ma io la gomma non la salvo...Invece da venerdì mattina ho ritrovato buone sensazioni, mi sono quasi divertito, ho fatto anche bei giri con la soft, sono arrivato sapendo di poter fare una bella gara e questo era fondamentale, settimana scorsa è stata davvero dura. Ora sono ottimista per Brno, speriamo di essere nella direzione giusta", conclude Rossi.