Marc Marquez sta lavorando quotidianamente per tornare in pista a Brno il prossimo weekend. Il campione del mondo, operato lo scorso 21 luglio dopo la frattura dell'omero, ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra la riabilitazione al braccio destro. "Stiamo lavorando per provare ad arrivare a Brno nelle migliori condizioni possibili", ha scritto MM93. Il GP della Repubblica Ceca in diretta su Sky Sport MotoGP

