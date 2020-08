Rossi: "Brno sempre speciale, spingeremo al 100%"

Il Dottore parla alla vigilia del weekend di Brno: "È una pista speciale per me: Qui ho vinto la prima gara in 125. Adesso voglio dare continuità al podio ottenuto a Jerez". Dichiarazioni ambiziose anche di Vinales: "Siamo nella giusta direzione, avanti così" GP BRNO, GUIDA TV

Obiettivo conferme. La Moto Gp mette in programma il 3° appuntamento stagionale, in Repubblica Ceca, e la Yamaha vuole ripetere - e migliorare se possibile - le ottime prestazioni dell'ultima gara. Cerca continuità anche Valentino Rossi, protagonista di uno splendido podio a Jerez e pronto a regalare spettacolo su una delle sue piste preferite. "Brno per me è sempre speciale - ha spiegato il Dottore, autore di cinque successi qui nella classe principale -. È anche il circuito dove ho vinto la mia prima gara assoluta, in 125, nel 1996 ed è qualcosa che non potrò mai dimenticare. L'atmosfera è davvero fantastica, anche se sfortunatamente questa volta dovremo correre senza tifosi. Resta, comunque, un bellissimo circuito, che mi piace molto, e proveremo a regalare lo stesso un grande spettacolo a chi ci segue da casa. Il podio dell'ultima gara è stato emozionante, un grande risultato: continueremo a spingere al 100% per essere di nuovo competitivi in questo weekend".