Quartararo insegue quota 100: i numeri di Brno

Il francese punta a raggiungere la tripla cifra di vantaggio su Marquez nelle prossime tre gare, a quel punto la rimonta del campione di Cervera diventerebbe quasi impossibile. Vinales per ora rincorre a 10 punti, Dovizioso a 24. Valentino Rossi a caccia del suo 200esimo podio a 24 anni dalla prima vittoria, ottenuta proprio in Repubblica Ceca

Il nuovo stop di Marc Marquez rende quasi impossibile un recupero in campionato per il campione di Cervera. Ipotizzando uno svantaggio di altri 50 punti su Quartararo al termine della tripla di Brno e Spielberg, lo spagnolo si troverebbe nelle condizioni di dovere recuperare 100 lunghezze, più di 10 punti a gara sul francese. Anche se da Misano in poi il Marcziano riuscisse a vincerle tutte, vale a dire 9, a Fabio basterebbero già da questo weekend una serie di terzi e quarti posti per diventare campione.

El Diablo deve quindi guardarsi soprattutto da Vinales e Dovizioso: su Maverick ha un margine di 10 punti, sull'italiano di 24. Il terzo avversario da considerare è sé stesso: vincere le prime 2 gare e fare altrettante pole position non è garanzia di successo iridato: nel 2017 proprio Top Gun dilapidò 37 punti di vantaggio su Marquez e nella classifica finale fu superato anche da Dovizioso di ben 31 lunghezze.

Sul tracciato permanente di Brno gli avversari della Honda hanno la possibilità di recuperare anche nel confronto statistico: la casa Alata ne ha vinte 17, contro le 11 di Yamaha. Nell'era MotoGP il predominio è però meno netto: 9 successi contro i 6 di Iwata e i 3 di Ducati. La casa bolognese dal canto suo ha ottenuto le proprie vittorie sempre con piloti diversi e anche in questo fine settimana è difficile indicare a priori quale sarà il Desmo più veloce sotto la bandiera a scacchi.

Valentino Rossi dal canto suo inseguirà il 200esimo podio della sua carriera, sulla pista della prima vittoria nel motomondiale, successo ottenuto ben 24 anni fa