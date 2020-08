Emilio Alzamora, Manager di Marquez, a Brno fa il punto ai microfono di Sky: "Il movimento per aprire la finestra non è una scusa, la placca si è rotta così. Quello che è successo poteva essere trattato in un altro modo, ma Marc ha il suo medico personale, forse c’è stata troppa fiducia dopo il primo intervento ed è andata male. Marc non è matto, ha seguito i dottori, ma non è nemmeno colpa loro: succede, è semplicemente andata così"

MARQUEZ, DOV'È L'ERRORE? L'ANALISI DI MEDA