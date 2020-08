Zarco: "Sogno di guidare una Ducati ufficiale"

Zarco difficilmente dimenticherà questa data: 8 agosto 2020, nuovamente in pole in MotoGP a Brno. Per il francese è uno spartiacque, una svolta per mettersi alle spalle un periodo fatto di alti e bassi: l’esperienza positiva in Tech3 e quella negativa in KTM, passando per la delusione alla Honda. Le qualifiche di Brno inaugurano definitivamente la nuova era Zarco: la rinascita è arrivata grazie all’opportunità data dal team Avintia Ducati, una squadra che lavora sodo, con il supporto e la dedizione costante di Rubén Xaus, ex pilota oggi team manager. Per quanto il gruppo sia affiatato, persino Zarco è rimasto sorpreso da questo risultato: "Faccio fatica a credere di aver conquistato la pole, anche se abbiamo fatto un buon lavoro già a partire dal venerdì. Siamo cresciuti, ma devo ancora conoscere meglio questa moto per gestirla bene, soprattutto per il passo gara che è un po' più difficile da tenere. Da venerdì, con la gomma nuova, avevo più capacità di fare un giro secco buono e questo era positivo per arrivare subito in Q2. Con la prima gomma non sono andato fortissimo, ma con il calore era difficile trovare il grip al posteriore. Con la seconda gomma ero più attaccato agli altri, quindi è stato più facile gestire il grip, così è arrivato il tempo della pole. Significa che la moto va molto bene. La cosa importante è fare la cosa giusta al momento giusto: quando ci riesci, allora salta fuori un bel giro".