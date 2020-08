Dovizioso: "Manca feeling, ma non capisco perchè"

Dovizioso 18° in griglia a Brno: mai così male in top-class. "Non riuscivo a spingere in qualifica, ma non capisco perchè. Non riesco a fare le manovre come prima, stiamo provando tante cose ma non riesco a chiudere il cerchio. Mi aspettavo molto di più dalle qualifiche" GP BRNO, LA GRIGLIA DI PARTENZA

Peggior risultato della carriera in top-class a Brno per Dovizioso, che scatterà dalla 18^ casella in griglia: "Purtroppo in qualifica non avevo feeling per spingere più forte. Strano, non mi capita quasi mai di non capire di preciso quale sia il motivo per cui vado forte o lento, speriamo che verificare i dati ci aiuti in vista della gara. Come passo non siamo messi malissimo, ci manca solo qualche decimo rispetto ai più veloci, ma sappiamo benissimo che partire dietro rappresenta un grosso limite soprattutto perchè tutti avremo grandi problemi di degrado gomme".