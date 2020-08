Supersport a Portimao, Superpole per Locatelli

Andrea Locatelli conferma il suo dominio in Supersport anche a Portimao, dove conquista la Superpole. Nella SSP300 pole position per il giapponese Yuta Okaya. Il weekend della Superbike è in diretta su Sky Sport

Il Campionato del Mondo Supersport torna in pista per il Round Motul del Portogallo ma il risultato nella Tissot Superpole non cambia: in testa c’è sempre Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team). Il rookie lombardo ha girato in 1’44.627 e ha fatto meglio di oltre due decimi rispetto a Jules Cluzel (GMT94 Yamaha). Con questa pole position Locatelli eguaglia la striscia consecutiva del campione del mondo 2019 Randy Krummenacher. Insieme all’italiano e al francese in prima fila ci sarà anche il transalpino Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) che è la migliore delle Kawasaki presenti in griglia di partenza. Mahias è finito sotto investigazione per il giro messo a segno in regime di bandiera gialla.