Il rookie Binder trionfa a Brno, terza tappa del Mondiale di MotoGP, portando per la prima volta il Sudafrica e la KTM sul gradino più alto del podio in top-class: "Realizzato il sogno che avevo da bambino, non ho parole, mi sembra tutto folle" GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA

Brad Binder eroe a sorpresa in Repubblica Ceca: vince davanti a Morbidelli (al primo podio in MotoGP) e Zarco, infilando un record dopo l'altro. Con lui la KTM diventa il 17° costruttore vincente in top-class, l'ultima volta che si era registrato sia un pilota che un costruttore vincente in top-class era stato nel 1982 con Michel Frutschi e la Sanvenero in Francia. Primo podio e primo successo per Binder e KTM in top-class, prima volta del Sudafrica sul gradino più alto del podio in top-class.