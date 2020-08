Al terzo GP della stagione Dovizioso non riesce riscattarsi, il ducatista è solo 11° a Brno: "La situazione è pesante e anomala, ma questo non solo per me, la gomma sta scombussolando gli equilibri che ci sono stati negli ultimi 3 anni. Sono da rivalutare le idee e l'esperienza maturata, bisogna riconsiderare le dinamiche, il modo di guidare, il setup, perchè ora non sta funzionando nulla. Abbiamo preso una direzione che non torna. In Austra sará molto dura". Al traguardo arriva subito dopo di lui Petrucci, 12°: "Fare così tanta fatica per finire oltre la top ten è assurdo, non so perchè sono andato così piano. La situazione è davvero difficile. Il podio di Zarco con la Ducati Avintia? Non ho visto i dati della gara, ma lui non fa cose molto diverse rispetto alle nostre, eppure ha avuto un passo per noi inimmaginabile". "Dobbiamo studiare i suoi dati", aggiunge riguardo il francese Dovizioso.