Partito dalla quarta fila in decima posizione, Rossi chiude 5°: "Peccato per la qualifica, abbiamo sbagliato la scelta delle gomme. In ogni caso mi sono divertito, è stata una bella gara e abbiamo fatto grandi progressi in frenata". Su Morbidelli: "Podio meritato, sarà molto competitivo nelle prossime gare"

Partito dalla decima posizione, Rossi rimonta fino a chiudere a ridosso del podio, al 5° posto: "Peccato per la qualifica, abbiamo sbagliato scegliendo la media e non la hard, sarei riuscito a partire almeno una fila avanti lottando magari per le prime tre posizioni. L'aspetto positivo è che abbiamo fatto grandi passi avanti in frenata, staccavo forte come a Jerez nei punti importanti. È stato un weekend positivo perché sono riuscito a rimontare dalla quarta fila, mi sono divertito e ho guidato bene". Rossi non è granchè stupito dalla vittoria di Binder, tanto da fare questo pronostico: "I due KTM Binder-Espargaró saranno i favoriti in Austria".