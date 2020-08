"Ritrovare il feeling"

approfondimento

“Il GP della Repubblica Ceca ha dimostrato a tutti quanto sia difficile fare pronostici quest'anno”, ha commentato Dovizioso. “Ogni gara ha una storia diversa dall’altra e quindi, anche se Ducati ha ottenuto quattro successi al Red Bull Ring negli ultimi quattro anni, adesso dobbiamo solo pensare che la nostra priorità è ritrovare il feeling con la Desmosedici GP. È nei momenti difficili come questo che dobbiamo restare uniti, e io vedo la prossima gara in Austria come una buona opportunità. Dobbiamo solo mantenere la calma e lavorare come sappiamo fare”.



Anche Danilo Petrucci si presenta a Spielberg determinato a ritrovare il feeling con la sua Desmosedici GP. Attualmente quindicesimo in classifica generale, ha come suo miglior risultato al Red Bull Ring un quinto posto ottenuto nel 2018: "La gara di Brno è stata deludente perché sinceramente pensavo di ottenere un risultato migliore, soprattutto dopo le buone qualifiche del sabato. Stiamo faticando a trovare il feeling con questi pneumatici e siamo stati poco costanti durante tutto il fine settimana. Dobbiamo cercare di restare positivi e soprattutto lavorare sodo per cambiare questa dinamica. L'unico obiettivo che mi pongo per il GP d'Austria è quello di migliorare in ogni turno, per arrivare ad avere buone sensazioni per la gara. Se continueremo a lavorare con impegno, il nostro momento arriverà”.