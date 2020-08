Libere Moto2, svetta Lowes. 3° Bezzecchi

Sole al mattino e sole al pomeriggio. Sorride Sam Lowes capace di assestare la zampata decisiva fin dal primo turno di libere. Secondo per un'inezia, 10 decimi soltanto, Jorge Martin, tra quelli, non tanti per la verità, capaci di abbassare i tempi nel secondo turno di libere quando la nuvole che avevano condizionato le prove di Moto3 e Motogp se ne sono andate. Primo e migliore degli italiani, con il terzo crono, Marco Bezzecchi subito veloce sul circuito austriaco. Luca Marini, suo compagno di squadra, ha faticato un po' di più a trovare il giusto ritmo e alla fine se l'è cavata con il dodicesimo tempo che gli assicura la virtuale Q2 di sabato.

Importante è cercare di partire il più avanti possibile perché grandi rimonte in questa categoria non se ne vedono molte. È l'incubo di Enea Bastianini che, dentro per poco al mattino, nella top 14 che ammette alla Q2, al pomeriggio è scivolato in sedicesima posizione. Fuori anche Nicolo Bulega, Lorenzo Dalla Porta e pure Fabio Di Giannantonio, protagonista di un battibecco a distanza con Luca Boscoscuro, suo team manager, da lui ripreso per le critiche giudicate inopportune in merito alle responsabilità nella debacle di Brno.

Segnali di relativa ripresa da parte di Luca Baldassarri, undicesimo (sembra passata una vita da quando il romagnolo lottava per le prime file, ma in realtà sono passate solo quattro gare). Si conferma in crescita Stefano Manzi che tiene la MV nel gruppo dei primi quattordici. Dentro anche Gardner (settimo), Roberts (decimo) e Nagashima (nono).