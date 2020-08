Nella giornata in cui Andrea Dovizioso torna a lottare per il vertice chiudendo al 2° posto nella combinata delle libere, ad appena 44 millesimi da Pol Espargaró, il suo Manager Simone Battistella interviene a Sky per fare il punto sul futuro di Dovi:"Il sorriso di Andrea oggi era dolce. Ha ritrovato il passo, la velocità, il piacere di guidare. È felice, è bello vederlo guidare di nuovo bene. Il futuro? Siamo in una fase di rimescolamento delle carte, le squadre hanno tutto il diritto di fare le loro valutazioni sui piloti. Non so se vada avanti con Ducati, dobbiamo fare due chiacchiere con sabato con il team". Ma c'è anche la possibilità di non rivederlo in pista in MotoGP nel 2021? "Per averlo in pista dipende dalle proposte. È determinato a correre, si sente bene, è molto motivato, concentrato sulle gare, se ci dovessero esserci proposte adeguate continuerà, altrimenti si prende una pausa. Non sono nè ottimista nè pessimista, voglio vedere come fanno le cose domani, sarà un incontro importante".