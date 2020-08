Differenze al box Yamaha per le moto dei due piloti ufficiali. Attenzione al pivot, l'elemento che collega il forcellone al telaio: nel caso di Vinales è posizionato centralmente, mentre nel caso di Rossi è abbassato. Questo aspetto incide soprattutto sull'effetto del tiro catena, come spiega Mauro Sanchini in questo video

