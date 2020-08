Petrucci accusa Aleix Espargaró di averlo ostacolato in pista nel finale del Q1 del GP d'Austria. Il pilota Ducati mostra il dito medio al collega dell'Aprilia, che sui social replica: "Danilo ha fatto il record nel quarto settore, proprio nel giro in cui dice che io l'ho disturbato: mi dispiace che sia fuori dal Q2 con la moto che ha vinto negli ultimi 4 anni" GP AUSTRIA, LA GRIGLIA DI PARTENZA

Duro botta e risposta tra Aleix Espargaró e Danilo Petrucci nel corso delle qualifiche del GP d’Austria. Quando mancano pochi minuti al termine del Q1, il pilota Ducati tenta il time attack per provare a entrare nelle prime due posizioni utili per accedere al Q2. Sulla sua strada trova Aleix Espargaró, che riesce a superare con qualche difficoltà. Petrucci non la prende bene e manda a quel paese lo spagnolo con un gesto evidente.

Il dito medio di Petrucci Danilo Petrucci chiude il Q1 con il 3° tempo, staccato di appena 24 millesimi dal 2° posto di Rossi. Il pilota Ducati arriva quindi a un passo dal Q2 e accusa Aleix Espargaró di averlo ostacolato. Quando rientra al box, Danilo è furioso e mostra il dito medio in direzione del collega dell'Aprilia. A fine giornata, il pilota di Terni dichiara: "La qualifica non è andata come volevo, peccato non essere entrato in Q2 per pochi millesimi, peccato soprattutto aver incontrato sulla mia strada Aleix Espargaró nelle ultime curve".

La replica di Aleix Espargaró Dopo le scintille in pista, Aleix Espargaró pubblica un messaggio su Twitter con l'analisi dei tempi del Q1: "Petrucci ha fatto il record nel quarto settore proprio nel giro in cui dice che io l'ho disturbato... Non è divertente? Mi dispiace che sei fuori dal Q2 con la moto che ha vinto negli ultimi 4 anni". Poco dopo Espargaró rincara la dose, rispondendo a chi definisce questa sua spiegazione una vera e propria "difesa". Il pilota dell'Aprilia pubblica una foto di Petrucci che mostra il dito medio, con la scritta: "Meglio la mia difesa rispetto alla sua, no?".

Il primo tweet di Aleix Espargaró