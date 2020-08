Morbidelli: "Zarco è un mezzo assassino"

“E’ un mezzo assassino". Non usa giri di parole Franco Morbidelli per commentare l'incidente che lo ha visto protagonista al 9° giro del gran premio d'Austria. Sulla dinamica del tamponamento a Johann Zarco l'italobrasiliano del team Petronas non ha dubbi: "Fare una frenata così a 300 all’ora vuol dire avere poco amore per se stessi e per quelli con cui stai correndo - ha detto a Sky -. Io spero che questo grandissimo incidente faccia riflettere Zarco. E’ stato davvero pericoloso per me, lui, per Rossi e Vinales che erano lì davanti mentre facevano una curva veramente lenta si sono visti arrivare in faccia una moto a 280 all’ora”