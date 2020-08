Brivido Rossi: una moto vola e lo sfiora. VIDEO

Grandissima paura per Rossi, nel GP d'Austria: contatto Zarco-Morbidelli ad altissima velocità alla curva 9, le moto volano ad oltre 300km/h e la Yamaha di Morbidelli attraversa la pista sfiorando la M1 di Rossi. Quanto abbia rischiato Valentino si legge nei suoi gesti e nel suo volto, nel momento in cui il pilota torna al box

Due paurosi incidenti sul tracciato di Spielberg: prima quello in Moto2 (Bastianini scivolato in curva 1, con la moto rimasta al centro della pista centrata in pieno da Syahrin) poi quello in MotoGP. Al 9° giro Morbidelli prova a superare all'esterno Zarco, il francese si allarga ed entra in contatto con la Yamaha del pilota italo-brasiliano. La moto di Franco va dritto per dritto, vola da altissima velocità e sfiora alla curva successiva il casco di Rossi. Immediata la bandiera rossa, Valentino torna al proprio box visibilmente scosso: ecco le impressionanti immagini.