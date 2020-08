Zarco: l’incidente, le accuse, il chiarimento

Prime parole di Zarco, dopo il pauroso incidente con Morbidelli nel GP d'Austria. Ricodiamo quanto successo in pista: Zarco passa Morbidelli all'esterno prima della curva 2, inizia la staccata in un punto con poco grip e finisce per coinvolgere Morbidelli: le moto rotolano ad oltre 300km/h, una sfiora Valentino Rossi. Partiamo dalle condizioni di Zarco: "Sto bene, ho messo il ghiaccio sul polso destro ma non ho nulla di rotto, ho delle escoriazioni sul fianco e sulla gamba. C'è stata paura sia per Franco sia per me, questo non è un posto "normale" per cadere. Avevo più motore di lui, ne ho approfittato per passare nel rettilineo e l'ho passato a sinistra dove c’era un po' di posto. Poi quando ho frenato ho faticato a tenere questa linea a sinistra e lui è stato sorpreso, mi ha subito toccato e lì siamo volati".