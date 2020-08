Dovizioso trionfa a Spielberg davanti a Mir e Miller: "Gara strana. Non è successo qualcosa di particolare negli ultimi giorni, la differenza è che con tutto quello che è venuto fuori ieri ho dormito di più...Frenavo alla grande, ma dobbiamo migliorare in centro curva per lottare per il titolo. Era importantissimo tornare a vincere, ringrazio il team". Sull'incidente Zarco-Morbidelli: "Pazzesco, davvero rischiosissimo"

All'indomani del divorzio Dovizioso-Ducati, il pilota di Forlì festeggia la prima vittoria stagionale sul tracciato di Spielberg. Dovi interviene subito dopo in diretta a Sky Sport MotoGP. Sandro Donato Grosso: "Una vittoria come tutte le altre?" "Sensazione strana. Gara interrotta per un caduta pericolosissima, sono stati davvero fortunati, sono contento di questo. Ripartire è sempre molto strano. Il feeling era buono, in 2-3 punti staccavo da paura e questo mi è bastato per fare il gap e mettere in crisi tutti. Rins ha fatto un errore, altrimenti sarebbe stata difficile. L'ultimo giro non me lo sono nemmeno goduto, hanno sbagliato nel tabellone in alto, pensavo mancasse un altro giro...", spiega col sorriso Andrea.

Guido Meda: "Ti sentivi un po' più libero nell'anima o tale e quale come sempre?" "Tutto fa, inutile dire no, non cambia nulla...Però non stavo vivendo così male la situazione, anche se questo tipo di scelte non le prendi da un giorno all'altro, non è successo qualcosa negli ultimi giorni, la stavo già metabolizzando, con la differenza che con tutto quello che è venuto fuori ieri ho dormito di più...Alla fine quando vai in pista sei concentrato sul weekend, sono partito bene dal primo turno, abbiamo dimostrato di aver capito la frenata, questa pista ci aiuta, frenavo veramente forte, con Miller ho fatto la differenza qui".