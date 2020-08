Dopo l'annuncio della separazione da Ducati parla il diretto interessto, Dovizioso: "Decisioni simili vengono da tanti ragionamenti fatti con il mio manager. Con Ducati conosciamo molto bene, non è successo un fatto in particolare che ci abbia fatto prendere questa decisione. Era la scelta giusta per focalizzarci sulla stagione. Ogni volta che finisce una relazione ci sono i pro e i contro, secondo me ci sono stati tanti momenti particolarmente belli, è giusto pensare a quelli. Ci sarebbero tante cose da poter dire, ma non è il momento, non potrò essere esaudiente con i giornalisti…Errori? Li fanno tutti, non sono così presuntuoso da dire che di più non si potesse fare. Alternative? Non è stata presa questa decisione avendo un piano B, non abbiamo un programma, questa è la realtà dei fatti, ma il Motorsport è particolare, possono sempre aprirsi delle porte...Godiamoci queste gare in Austria per continuare a sognare e portare a casa il Mondiale, ai tifosi dico questo. Il tweet di Stoner? Tra piloti ci capiamo…".

Le parole a Sky di Dall'Igna

"Sono particolarmente orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto insieme, abbiamo fatto sognare tantissimi tigosi, ognuno nella sua parte ha fatto tantissime cose, anche se poi è impossibile non sbagliare nulla, sicuramente lungo il percorso anche noi abbiamo fatto errori. Insieme ad Andrea abbiamo deciso di non parlare troppo dei dettali della decisione che ha preso Andrea, dobbiamo restare focalizzati sull'obiettivo del titolo su cui crediamo tutti, ora ci serve mantenere equilibrio per fare bene il lavoro che abbiamo davanti. Ciò che è successo lo sappiamo solo noi, lascio agli altri le voci, la realtà è che non siamo riusciti a trovare una soluzione giusta per entrambi". Sul tweet di Stoner: "Credi anch'io che nelle corse il pilota abbia un ruolo determinato, ma poi per concordare bisogna essere in due e a volte non è facile...Litigi con Andrea? Normale che due persone abbiano due punti di vidta diversi, sicuramente è vero che a volte succedesse, ma sono altrettanto sicuro che entrambi abbiamo litigato per migliorare le prestazioni complessive del gruppo, con l'obiettivo di fare le cose nel migliore dei modi per il team. A volte avevamo delle visioni differenti, ma non è successo nulla di particolare nell'ultimo periodo". Sulla linea Ducati per il futuro: "Se avessimo avuto una linea ben chiara non saremmo arrivati qui a discutere con Andres, ci sono alcune ipotesi ma è ancora presto per parlarne. Sicuramente abbiamo confermato che ci interessa continuare con Bagnaia e Zarco, che stanno facendo molto bene, abbiamo qualche idea ma è ancora presto per esprimerle. Lorenzo? La ritengo un'ipotesi molto rischiosa, ma è sul tavolo e la valutiamo. Puntare sui giovani? L'abbiamo fatto in passato come con Bagnaia e lo faremo ancora in futuro".