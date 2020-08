La vittoria di Dovizioso, costruita probabilmente soprattutto nel momento in cui ha deciso di dire al mondo che l'anno prossimo non sarà più con Ducati, ha un significato speciale: è l'affermazione dell'uomo sul mezzo, di Dovizioso sulla Ducati, laddove lui (e non solo lui, altri lo hanno fatto in passato) contestavano alla Ducati la tendenza di mettere il brand, il marchio, la moto, davanti al pilota, alle sue esigenze e ai suoi sentimenti umani

LE PAROLE DI DOVIZIOSO