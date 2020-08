Dovi vuole la 1^ vittoria: la gara alle 14 su Sky

Al via alle 14 la quarta gara di MotoGP della stagione: a partire dalla pole è Vinales, alle sue spalle Miller e il leader del Mondiale Quartararo. Chiamati alla rimonta dal 7° al 12° posto Morbidelli e Rossi. Dovizioso, che ieri ha ufficializzato il suo addio alla Ducati, parte in 4^ posizione. La gara scatta alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (preceduta dalla Moto3 alle 11 e dalla Moto2 alle 12:20)

Dovizioso ha "rubato la scena" a Vinales, ieri, nel giorno riservato alle qualifiche: l'annuncio del suo addio a Ducati è stata la notizia principale del ferragosto austriaco, dalle dichiarazioni del Manager del pilota alle reazioni dei colleghi passando per le parole dello stesso Andrea e del team di Borgo Panigale, il loro divorzio ha catalizzato l'attenzione del Paddock. Ma oggi alle 14 si decide la gara e allora bisogna tornare sui temi tecnici: Vinales ha sorpreso tutti dopo aver faticato nelle Libere del venerdì, guadagnando la sua prima pole al Red Bull Ring, la prima targata Yamaha. Grazie a un ultimo giro da urlo Miller scatterà dalla 2^ casella in griglia, in terza c'è il leader del Mondiale Quartararo. Più dietro gli altri Yamaha: è 7° Morbidelli, autore del suo primo podio in MotoGP una settimana fa a Brno, mentre è 12° in griglia Rossi, costretto a passare dal Q1. Le KTM (che giocano in casa) e le Ducati (che qui hanno calato il poker negli ultimi 4 anni) almeno fino a ieri partivano da favorite: di sicuro Dovizioso, che parte dalla 4^ posizione, punta al podio dopo aver acceso il mercato e dopo un avvio stagionale complesso. Attenzione anche a Zarco ("Posso giocarmi un posto nella Ducati ufficiale al posto di Dovi, ma servono altri podi") e delle Suzuki (6° Mir, 8° Rins). I dubbi verranno risolti a partire dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, a seguire tutti gli approfondimenti. Si comincia con il warm up, per limare gli ultimi dettagli. Ecco il programma completo.

Il GP d'Austria su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno:

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live Gara

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 18.00: Race Anatomy