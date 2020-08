Dai social arriva un'immagine incredibile, legata all'incidente Morbidelli-Zarco: l'istante in cui Vinales, per proteggersi dalla moto di Zarco, stacca istintivamente le mani dal manubrio. "È positivo che siamo qui, abbiamo avuto un c... molto grande con Valentino, ci siamo salvati", dichiara a fine gara lo spagnolo della Yamaha

VIDEO. IL PAUROSO INCIDENTE ZARCO-MORBIDELLI