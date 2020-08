Il pilota francese e Franco Morbidelli, protagonisti del contatto in cui Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno rischiato di essere colpiti dalle loro moto in volo, saranno convocati questo giovedì dal FIM Steward Panel per fornire la loro versione dei fatti. Sandro Donato Grosso nel video ci spiega cosa rischia il pilota francese

VIDEO. L'INCIDENTE ALLO SKY TECH