Se fosse stato in gara, Marco Bezzecchi non avrebbe avuto rivali. In FP2 il romagnolo ha inanellato una serie indiavolata di giri costantemente sotto l’1.29”. Felice come un bambino al box ha poi spiegato come moto e feeling col circuito siano cresciuti di pari passo a distanza di una settimana. Nella combinata il pilota dello Sky Racing Team VR46 si è fermato al settimo posto, ma il caldo del pomeriggio ha alzato di circa un secondo i tempi del mattino. Con le temperature più fresche il più veloce è stato però Sam Lowes, costantemente tra i più veloci in prova. In gara l’inglese ha raccolto però meno di quanto avrebbe voluto. Per la qualifica, da tener d’occhio anche Gardner (secondo nella combinata) e Martin, ripartito in quarta dopo la vittoria di domenica scorsa. Brutti clienti per Luca Marini, apparso un po’ meno veloce ma il suo quinto tempo non preoccupa certo. E anche sul passo non è distante. Si è visto Canet (ottavo) rookie spagnolo più veloce degli esperti Navarro (dodicesimo) e Di Giannantonio (venticinquesimo) con la Speed Up. E’ mancato forse Bastianini (nono), comunque dentro la Q2 virtuale. Il romagnolo, si sa, è in grado di dare la zampata al momento giusto. Ed è infine riapparso tra le posizioni di testa Nicolò Bulega, (quinto tempo per lui), il più veloce degli italiani nel primo giorno di prove. Lontanissimi Baldassarri e Dalla Porta, tutti alle spalle di Stefano Manzi (ventunesimo).