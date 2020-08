Dopo il terribile incidente tra Zarco e Morbidelli nel GP d’Austria, sono state introdotte alcune modifiche alla curva 3 del Red Bull Ring: la barriera è stata allungata di 12 metri, è stato messo il jersey in cemento, due pile di pneumatici davanti, i materassi di gomma, oltre alla tradizionale rete del muretto. Un incremento notevole a livello di sicurezza (sviluppato in soli cinque giorni), a dimostrazione del pericolo in quel punto della pista

