Dovizioso ha dato l'addio alla Ducati, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Biaggi, sull'ipotesi di fare carte false per avere Dovi (qualora l'anno prossimo Iannone non dovesse rientrare) a Sky ha risposto così: "Sarebbe un pensiero stupendo, aiuterebbe anche a far crescere la moto tecnicamente. Spero comunque che per Iannone si sistemi tutto e lui possa dare il suo contributo in Aprilia"

