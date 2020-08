Aprire il motore per sostituire le valvole? A Sky, nel corso delle prime libere, intervistato da Sandro Donato Grosso il Team Director Yamaha Meregalli chiarisce: "Ieri abbiamo ritirato la richiesta, abbiamo risolto il motivo adottando delle contromisure, siamo fiduciosi sul poter gestire la situazione da qui alla fine del Campionato. La potenza del motore è la stessa di Jerez. La Yamaha non aveva meno giri prima, non erano stati ridotti per paura di rompere il motore"

