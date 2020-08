È arrivata l'attesa sentenza: dopo l'incidente di domenica scorsa con Morbidelli, in cui hanno rischiato grosso anche Vinales e Rossi, Zarco è stato sanzionato per guida irresponsabile. Xaus, Team Manager del francese, a Sky: "Meglio chiuderla qua e andare tranquilli a Misano". Domenica nel GP di Stiria (live alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno) partirà dalla pit lane GP STIRIA, LE LIBERE LIVE

La sua idoneità fisica e quindi la sua presenza in pista questo weekend è ancora da valutare (niente libere del venerdì, la visita medica prevista ieri per ottenere l'ok a correre è stata spostata ad oggi pomeriggio), ma una cosa è certa: Zarco partirà dalla pit lane (ossia la corsia del box) nel prossimo GP. Ieri le convocazioni dai Commissari della FIM, oggi la decisione legata allo spaventoso incidente avvenuto tra lui e Morbidelli domenica scorsa al Red Bull Ring, che ha rischiato di coinvolgere anche Rossi e Vinales (le moto del francese e dell'italo-brasiliano sono volate a pochi centimetri da loro, qui il video dall'on board di Valentino): Zarco è stato sanzionato per guida irresponsabile. La voce circolava già nel paddock ieri sera, questa mattina è arrivata l'ufficialità. Il prossimo passo per il francese, dunque, è la visita medica per ottenere l'idoneità a correre: in base a questo saprà se il GP del rientro con penalità sia quello di questo weekend o il successivo, in programma il 13 settembre a Misano.

Zarco ieri a Sky: "Ingiuste eventuali penalizzazioni" Nel corso delle prime libere aveva parlato il Team Manager di Zarco, Ruben Xaus, che aveva in effetti previsto una sanzione: "La situazione è molto complessa, non vorrei mai essere uno di loro, ma mi aspetto una penalizzazione. Dopodichè credo che la situazione debba finire qua, vorrei andare a Misano tranquillo". In attesa delle prime reazioni di oggi, ricordiamo le dichiarazioni rilasciate ieri a Sky da Zarco e Morbidelli. Il francese dell'Avintia: "Se venissi penalizzato sarebbe come dar adito a tutte le polemiche scaturite dopo l'incidente. Con Franco ci siamo parlati via WhatsApp e ci siamo chiariti. Valentino invece non ha cambiato la propria opinione sull'incidente, mi dispiace".