Moto2, pole di Canet. 5° Bezzecchi, 12° Marini

La qualifica delle occasioni mancate. Tutti pronti a scommettere su Bezzecchi (molto promettente nelle prove) e alla fine spunta Canet. Il romagnolo ha chiuso con un buon quinto posto e il conforto di un ritmo gara consistente, ma certo, l’acquolina in bocca gli è rimasta per una prima fila che sembrava ormai certa.

Qualifica curiosa, con Nagashima, in apparente difficoltà fino all’ultimo turno di Libere, che si è preso la prima fila (terzo posto per lui). Ma Bezzecchi non è l’unico a dover rimpiangere una prestazione non proprio eccelsa. Luca Marini ha chiuso in dodicesima posizione, un passo indietro rispetto alla qualifica precedente, ma può almeno in parte consolarsi con il lavoro fatto in previsione della gara. E, forse, con il quindicesimo posto di Bastianini, leader del Mondiale, che deve affrontare un GP in difesa dopo la caduta di domenica scorsa, con l’obiettivo di non perdere altri punti in qualifica.

In ottica campionato devono entrambi, il romagnolo e il pesarese, tenere d’occhio Jorge Martin che partirà dalla seconda casella, sull’onda del successo precedente. Lo spagnolo si è dimostrato consistente in prova, veloce in qualifica e ovviamente, a maggior ragione, temibile per la gara. Ancora indietro Di Giannantonio (penultima fila con il venticinquesimo posto), in compagnia di Lorenzo Baldassarri (ventitreesimo), Lorenzo Dalla Porta (ventiquattresimo) e Simone Corsi (ventisettesimo).