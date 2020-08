Rodrigo conquista la pole della Moto3 nel GP di Stiria. Completano la prima fila Fernandez e Suzuki. Il migliore degli italiani è Arbolino in quarta posizione, alle sue spalle c'è Vietti. Il leader del Mondiale Arenas scatterà dalla nona casella. La gara della Moto3 è in diretta domenica alle 11 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Quinta pole position in Moto3 per Gabriel Rodrigo. Ci ha creduto l’argentino, nonostante Celestino Vietti (quinto posto in griglia per lui) partisse favorito. Il piemontese ha macinato tempi velocissimi, sempre da solo, sull’onda delle certezze acquisite in prova, ma non gli è bastato. Un errore all’ultimo tentativo ha spento ogni speranza, ma la seconda fila, col passo visto in prova, è comunque un risultato incoraggiante in prospettiva gara. Prima fila completata da Fernandez (secondo) e Suzuki (terzo).

Seconda fila aperta da un ottimo Arbolino, che si è pure visto cancellare un super giro per aver superato il limite della pista. In mattinata il milanese si era visto annullare per lo stesso errore il nuovo record del circuito, per altro già suo. Sesto McPhee e Dennis Foggia ad aprire la terza fila col settimo posto. Solo nono Arenas, leader del Mondiale, in compagnia di Binder e Oncu.

Ancora una brutta qualifica per Niccolò Antonelli, passato attraverso il filtro della Q1, ma poi fermatosi alla quindicesima casella della griglia. Andrea Migno ha dimostrato in qualifica le difficoltà intraviste in prove, ma la sua Q1 è stata anche condizionata da due cadute. La seconda, a turno ormai finito, per colpa dell’olio riversato sulla pista da Jaume Masia. Lo spagnolo, caduto fuori pista, è rientrato con il colpevole aiuto del commissari di percorso, senza carena e un evidente perdita dal carter motore. Per ripristinare le condizioni minime di sicurezza, si è lavorato a lungo con forti ritardi sulla tabella di marcia. Masia è poi stato bloccato al box dai commissari di gara e quindi partirà in gara dal fondo dello schieramento.