Marco Bezzecchi dello Sky VR46 esulta al termine del GP di Stiria, vinto grazie alla penalità (track limit) inflitta a Martin: "Non riuscivo a superarlo, così ho pensato di indurlo all'errore. Sono contento, al giro di rientro ai box ho pianto come un bambino"

Marco Bezzecchi non sta nella pelle dopo il trionfo al GP di Stiria, arrivato dopo la penalità di Jorge Martin per track limit nel finale di una gara tiratissima. "Sono molto contento , non riesco nemmeno a descrivere le emozioni che provo - ha detto il pilota dello Sky VR46 al termine della gara -. Ho pianto come un bambino quando ha fatto il giro di rientro ai box. Sono felice, perché sapevo di essere forte anche se all'inizio ho perso molte posizioni visto che sono andato in folle al primo giro"

Bezzecchi: "Ho indotto Martin all'errore"

Bezzecchi analizza la sua gara: "Dopo aver faticato all'inizio ho cominciato a rimontare, posizione su posizione, riuscendo a manterenere la calma. Quando sono arrivato al secondo posto, ho visto che il mio passo era molto buono e ho iniziato a spingere forte per prendermi la prima posizione. Non ero abbastanza forte in frenata per cercare di superarlo, così ho provato a indurlo nell'errore. Siamo arrivati così fino all'ultimo giro e ho visto che Martin è andato sul verde. Mi sono detto che il secondo posto sarebbe andato bene, ma che magari c'erano gli estremi per una penalità che mi avrebbe portato al primo. In effetti poi mi hanno comunicato che ero primo ed è stato incredibile".