GP Stiria, Moto3: trionfa Vietti, 2° Arbolino

Il pilota dello Sky Racing Team VR46, Celestino Vietti, vince la sua prima gara della carriera in Moto3 al Red Bull Ring. Con un giro semplicemente perfetto nel finale batte un altro italiano, Tony Arbolino. Moto2 alle 12:20, gran finale alle 14 con la MotoGP. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Warm up MotoGP: 1° Dovizioso, 8° Rossi. Pramac, Guidotti: "Interessamento Ducati per Marini"

MARQUEZ OUT, LE PAROLE DEL MANAGER A SKY