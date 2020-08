Il Red Bull Ring parla italiano con il trionfo di Celestino Vietti nel GP di Stiria di Moto3. Per il pilota dello Sky VR46 si tratta del primo successo in carriera nel Motomondiale, un'emozione che difficilmente scorderà: "E' il giorno più bello della mia vita - ha confessato ai microfoni di Sky Sport -. Dopo il traguardo ho pianto e urlato, non mi sarei mai aspettato di poter vincere una gara del Motomondiale. Devo ringraziare la squadra e la VR, perché senza di loro non sarei qui adesso".