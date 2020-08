SBK: doppio Round ad Aragon, la guida tv

Back to back per Superbike, Supersport e Supersport300 che lasciano Portimao e arrivano al Motorland di Aragon per un doppio appuntamento. Tutto live su Sky Sport MotoGP da venerdì. Sabato e domenica gara 1 e 2 delle big bikes alle 14 sul canale 208

Jonathan Rea con la prima tripletta stagionale a Portimao si è preso la testa della classifica del mondiale con 4 punti di vantaggio su Scott Redding. Il ducatista ha cercato di limitare i danni in Algarve, lasciano comunque sul campo una ventina di punti. Dai saliscendi portoghesi ora si passa ad Aragon. La pista di Alcaniz è storicamente territorio di caccia Ducati che “giocherà” a tre punte con Redding, Davies (su uno dei sui circuiti preferiti) e Rinaldi (che sta andando fortissimo). In Aragona i V4 di Borgo Panigale troveranno "drittoni" idonei per scaricare la cavalleria. I recenti test al Motorland ci dicono però che Jonny Rea si è divertito a guidare la sua Kawasaki e il gap della Verdona dalla Rossa dovrebbe essersi significativamente ridotto rispetto allo scorso anno quando Bautista rifilava manciate di secondi a tutti (3 vittorie nel 2019). Prove di telaio ma soprattutto di gomme e set up per il 5 volte campione del mondo che ha lasciato Aragon molto soddisfatto, così come il compagno Lowes, miglior tempo nei test. Anche Ducati e Yamaha hanno portato avanti sviluppi e svolto tutte le attività propedeutiche per il doppio round per essere a posto fin dal venerdì nelle FP1.

Test ad Aragon, i tempi Top 6 della due giorni di test ad Aragon 1) Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’49.807

2) Michael van der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Official Team) +0.286s

3) Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.389s

4) Leon Haslam (Team HRC) +0.442s

5) Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati) +0.528s

6) Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati) +0.702s

Selle libere e necessità di fare risultati In vista del 2021 il mercato è aperto da tempo. In Kawasaki KRT le moto saranno in mano ai confermati Rea e Lowes, in Ducati Aruba una sella è occupata da Redding, l'altra traballa. Davies deve fare risultati ad Aragon o l'ombra di Rinaldi, che sta facendo benissimo in GoEleven, si farà ancora più minacciosa. In Yamaha Crescent da capire chi affiancherà Razgatlioglu dato che Vd Mark è emigrato in BMW che a questo punto ha a sua volta una sella vacante... Ad Aragon servono risultati, diversi piloti devono accasarsi e i punti contano.

Folger pronto per Barcellona

Jonas Folger, già pilota GP con esperienza in top class col team Yamaha Tech3 prima di essere bloccato da problemi fisici, esordirà nel mondiale SBK nel Round di Catalunya. Il 27enne tedesco sarà in sella ad una R1 del team Benovo Action by MGM Racing sfruttando una wild card. Obiettivo? Garantirsi una moto (possibilmente factory) per tutto il mondiale 2021

BMW non solo factory team A Monaco di Baviera si sta lavorando, non è un segreto, per avere un team Indipendente Superbike nel 2021. Le moto ci sono, la struttura non ancora. Colloqui in corso con il team italiano EvanBros che sta dominando il mondiale Supersport con Andrea Locatelli e la Yamaha R6. L'opportunità è allettante ma il progetto va valutato molto bene. Il salto di categoria è impegnativo e molto a livello di budget, Locatelli ha un contratto come rider Yamaha e con la casa di Iwata il team lavora con profitto da anni.

Il calendario 2020 definitivo. Si chiude all’Estoril

Malgrado l’emergenza Covid19 abbia messo a dura prova anche il WSBK, saranno comunque garantiti otto appuntamenti per la stagione 2020. Australia, Jerez e Portimao si sono già corsi. Ora è la volta della doppietta di Aragon quindi ci si sposterà per la prima volta a Barcellona poi nella storica Magny-Cours per arrivare al gran finale di metà ottobre all’Estoril che ha preso il posto di Misano.