Il circuito di Misano pronto ad aprire al pubblico in sicurezza: 18 tribune, 18 parcheggi e 18 percorsi dedicati tra le misure anti Covid-19 predisposte per le due gare consecutive su questo tracciato MOTOGP E FORMULA 1: 4 GARE ALL'ITALIANA

Work in progress. A Misano si lavora a pieno ritmo per aprire al pubblico in totale sicurezza. Ormai manca circa una settimana al primo dei due gran premi che si terranno sul circuito romagnolo e i lavori sono a buon punto. L’ordinanza emessa il 13 agosto dalla regione Emilia Romagna consentirà l’accesso a 10.000 persone al giorno per i due week end di gara il 13 e del 20 settembre, su un tracciato che di fatto sarà il primo a riaprire al pubblico per le gare di motogp. Il direttore generale del circuito Andrea Albani è orgoglioso del lavoro svolto ed effettivamente le modifiche apportate all’impianto sono notevoli.



“Sono 18 tribune, (18 parcheggi, 18 percorsi e 23 gate) con una capienza media di circa il 28% spiega Albani - Alle mie spalle c’è la tribuna centrale e potete vedere come effettivamente le sedute siano state smontate e rimontate con un distanziamento di oltre 1 metro, lì parliamo circa di 1,20/1,30m. In aggiunta ci sarà tutto un piano di comunicazione legato alla segnaletica, dalla viabilità esterna alla segnaletica interna. Inoltre abbiamo realizzato - e lanceremo proprio tra oggi e domani- l’app del circuito dove sarà possibile, in base alla tipologia di biglietto, accedere ad un link GPS google che permetterà poi di raggiungere i parcheggi e da lì tutta la segnaletica per arrivare alle tribune”.