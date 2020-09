Il pilota della Petronas guarda al primo dei due GP a Misano Adriatico: "Il ritorno del pubblico, un passo verso la normalità. Per noi italiani un valore aggiunto". E sulle prospettive in gara: "Spero di tornare ad avere il ritmo delle prime gare. Non dovrebbero ripresentarsi i problemi che abbiamo avuto in Austria". Il GP sarà in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)