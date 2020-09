Supersport Teruel: Locatelli domina le libere

Il solito Locatelli riprende il filo del discorso svettando nelle libere, con un buon De Rosa secondo davanti a Mahias. Quinto Cluzel. In Supersport 300 comanda Deroue, Brianti migliore degli italiani col terzo tempo. Sabato e domenica gara 1 e 2 Superbike ore 14.00

Il vincitore delle due gare di settimana scorsa Andrea Locatelli non intende scendere dal trono della Supersport: è suo il primo tempo nelle libere del round di Teruel, un 1’54”095 che gli vale un margine di ben mezzo secondo sulla concorrenza. Una concorrenza tricolore rappresentata da Raffaele De Rosa e la sua MV Agusta F3, freschi di terzo posto in Gara 2 pochi giorni fa. A chiudere l’ipotetica zona podio è poi Lucas Mahias sulla Kawasaki ZX-6R del team Puccetti. I buoni sprazzi mostrati lo scorso weekend da Hannes Soomer sono confermati dal suo quarto tempo, che lo pone davanti a un Jules Cluzel un po’ spento. Steven Odendaal e Isaac Vinales chiudono sesto e settimo, precedendo Manuel Gonzalez, Philipp Oettl e Peter Sebestyen. Appena fuori dalla top-10 Federico Fuligni, mentre gli altri italiani sono Axel Bassani diciannovesimo, Luigi Montella ventitreesimo, Kevin Manfredi ventiquattresimo.

Miglior tempo in Supersport 300 per Scott Deroue, che con un sontuoso 2’05”899 rifila quasi mezzo secondo a Inigo Iglesias, in evidenza con la seconda piazza. Reduce dal podio di Gara 2 una settimana fa, Thomas Brianti porta a casa il terzo crono precedendo Tom Edwards e Ana Carrasco. Tra gli italiani rimangono nelle prime trenta posizioni anche Bruno Ieraci (12°), Alfonso Coppola (20°), Kim Aloisi (23°), Mirko Gennai (24°) e Filippo Rovelli (27°).