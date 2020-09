"On the road again", prima puntata con Dovizioso

Guido Meda ci conduce alla scoperta dell'Emilia Romagna attraverso la rubrica "On the road again": in ogni puntata sarà accompagnato da un ospite speciale per conoscere meglio la terra dei motori. Si inizia giovedì 10 settembre con Dovizioso alle 18:30, il giorno seguente tocca a Domenicali alle 18:45. Da non perdere su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Nella settimana del primo GP di Misano inizia il viaggio di Guido Meda, che ci conduce in quattro tappe alla scoperta dell’Emilia Romagna attraverso la rubrica "On the road again". Da Piacenza alla Riviera Romagnola, in ogni puntata Guido viene accompagnato alla scoperta della terra dei motori da ciceroni molto speciali: questa settimana tocca ad Andrea Dovizioso per quanto riguarda Forlì, mentre Claudio Domenicali ci guiderà sui colli bolognesi. Due moto, paesaggi straordinari e tante chiacchiere a ruota libera per un viaggio che oggi assume un valore simbolico molto particolare: una vera riscoperta dell’Italia.