Dovizioso: "Mi sembrava di guidare un'altra moto"

Il pilota Ducati analizza i problemi che lo hanno condizonato nelle Libere di Misano, chiuse con l'undicesimo tempo nella classifica combinata: "Il mio feeling è stato veramente strano, come se fossi su un’altra moto. A livello di percezione, ho come la sensazione di girare due secondi in meno del mio tempo reale. Non mi è mai successo. Quanto sono preoccupato da uno a dieci? Meglio non rispondere, durante queste due sessioni ho avuto pessime sensazioni" GP MISANO, GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE

Venerdì complicato per Andrea Dovizioso a Misano. Il pilota Ducati ha chiuso 11° nella classifica dei tempi combinati dopo le prime due sessioni di Libere, con diversi problemi che riguardano sia le gomme sia l’elettronica. DesmoDovi ne ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "È stato un giorno strano, abbiamo avuto qualche problemino, non sono riuscito a fare un turno normale. Il mio feeling è stato veramente strano, come se fossi su un’altra moto. L’asfalto nuovo ha molto grip, è positivo, ma forse è questo che mi sta creando queste sensazioni particolari, oltre alle buche che non aiutano. A livello di percezione, ho come la sensazione di girare due secondi in meno del mio tempo reale. Non mi è mai successo, è davvero strano".