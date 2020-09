Morbidelli è un pilota attento alle tematiche sociali. Lo ha dimostrato ancora una volta in occasione delle qualifiche del GP di Misano, dove ha presentato il suo nuovo casco ispirato al film "Fa' la cosa giusta" del regista Spike Lee: sulla parte superiore del casco Franco è rappresentato come Mister Señor Love Daddy (interpretato da Samuel L. Jackson) che nel film chiama il time out per le discriminazioni razziali. Dietro campeggia la scritta "uguaglianza" in tante lingue diverse GP MISANO, LE QUALIFICHE LIVE

Franco Morbidelli è stato prostagonista delle qualifiche di Misano, con il 2° posto conquistato in griglia alle spalle di Maverick Vinales. È il modo migliore per dare la giusta visibilità al bel messaggio che ha deciso di diffondere attraverso il suo casco personalizzato per Misano, ispirato al film 'Fa' la cosa giusta' del regista Spike Lee: "Insieme ad Aldo Drudi abbiamo cercato di fare un casco che trattasse un argomento tosto e pesante in maniera leggera - spiega Morbidelli ai microfoni di Sky Sport -. Il mio preparatore Carlo mi ha consigliato di vedere un film molto bello, si chiama 'Fa' la cosa giusta' di Spike Lee. Il film tratta l’argomento del razzismo in maniera leggera: c’è una scena davvero bella che fa molto ridere, abbiamo cercato di riprendere quel personaggio, interpretato da Samuel Jackson. Questo personaggio si chiama Mister Señor Love Daddy, dice a tutti di darsi una calmata, di prendersi un time out, per questo ho voluto riportarlo sul mio casco".